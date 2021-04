Intervalo de jogo: Flamengo 2×0 Unión La Calera; veja o resumo e as estatísticas da primeira etapa

A partida da Libertadores começou com o Flamengo pressionando o Unión La Calera no campo de ataque. Logo no primeiro minuto, De Arrascaeta trabalhou com Bruno Henrique pela esquerda. O camisa 27 finalizou de fora da área e exigiu uma defesa em dois tempos do goleiro Martín Arias.

Aos 9 minutos, Everton Ribeiro fez um passe em profundidade para Isla, que tocou atrás. Diego chegou finalizando e mandou a bola diretamente pela linha de fundo. Aos 15, o time chileno chegaria pela primeira vez. Após uma tentativa falha de Vilches em driblar dentro da área, Valencia chuta em cima da marcação rubro-negra.

Mantendo a pressão, o Flamengo chutaria mais uma vez aos 25 minutos. Bruno Henrique fez um levantamento para o meio da área. Vilches cortou mal e, na sequência, Gérson chutou à direita do gol de Martín Arias. Aos 26, o “coringa” tentaria mais uma vez de fora da área, mas a bola subiu demais.

Aos 28, após uma longa troca de passes, Isla deixou com Gabriel, que finalizou. Porém, o camisa 9 pegou fraco na bola, facilitando a defesa do goleiro do Unión La Calera. O primeiro gol rubro-negro sairia aos 30 minutos. De Arrascaeta fez ótima tabela com Gérson e cruzou rasteiro. Sozinho, Gabriel completou para as redes.

A partir daí, a missão do Flamengo se tornaria mais fácil, tendo espaço de sobra para contra-atacar. Bruno Henrique iniciou a jogada do segundo gol pela esquerda. Ele tocou para De Arrascaeta, que finalizou com precisão, no canto esquerdo de Martín Arias.

Flamengo 2×0 Unión La Calera: veja as estatísticas da primeira etapa

Posse de bola: Flamengo 60% x 40% Unión La Calera

Finalizações: Flamengo 8 x 1 Unión La Calera

Finalizações no alvo: Flamengo 4 x 0 Unión La Calera

Escanteios: Flamengo 3 x 1 Unión La Calera

Impedimentos: Flamengo 1 x 0 Unión La Calera

Faltas: Flamengo 5 x 4 Unión La Calera

Passes: Flamengo 337 (88% de precisão) x 223 (81% de precisão) Unión La Calera

Desarmes: Flamengo 7 x 5 Unión La Calera