Intervalo de jogo: Grêmio 1×1 Independiente del Valle; veja o resumo e as estatísticas da primeira etapa

Quem era obrigado a correr atrás do resultado para chegar à fase de grupos da Libertadores era o Grêmio. Porém, foi o Independiente del Valle quem criou a primeira oportunidade. Ortíz cobrou falta em direção à grande área. Após um desvio na segunda trave, Montenegro finalizou por cima do gol.

Aos 11 minutos, Jean Pyerre bateu escanteio na cabeça de Ferreira, que cabeceou com perigo, sobre o gol de Ramírez. Aos 14, o Tricolor teve um gol anulado: Matheus Henrique enfiou na frente para Ferreira, que tocou na saída do goleiro. No entanto, o bandeirinha assinalou posição irregular no lance.

Porém, o domínio inicial do Grêmio acabaria surtindo efeito. Aos 23 minutos, veio o gol. Após a defesa equatoriana afastar o cruzamento de Alisson, Jean Pyerre pegou a sobra e soltou uma bomba de fora da área. A bola entrou no canto esquerdo de Ramírez. Belo gol do camisa 10 gremista!

Aos 29 minutos, Vite tentou um levantamento dentro da área para Ortíz. A bola saiu diretamente pela linha de fundo. Aos 34, mais uma chance clara do Tricolor. Jean Pyerre enfiou na frente para Maicon, que saiu cara a cara com Ramírez. O goleiro do Independiente del Valle fechou o ângulo e praticou a defesa.

A equipe brasileira teve mais chances de ampliar posteriormente. Diego Souza fez um passe na esquerda para Ferreira, que ganhou em velocidade de Hurtado, cortou para o pé direito e finalizou. Ramírez fez outra importante defesa. Nos acréscimos, Ortíz empata de falta e deixa a disputa aberta.

Grêmio 1×1 Independiente del Valle: veja as estatísticas da primeira etapa

Posse de bola: Grêmio 49% x 51% Independiente del Valle

Finalizações: Grêmio 8 x 10 Independiente del Valle

Finalizações no alvo: Grêmio 2 x 6 Independiente del Valle

Escanteios: Grêmio 1 x 2 Independiente del Valle

Impedimentos: Grêmio 5 x 0 Independiente del Valle

Faltas: Grêmio 7 x 4 Independiente del Valle

Cartões amarelos: Grêmio 2 x 1 Independiente del Valle

Passes: Grêmio 213 (86% de precisão) x 215 (84% de precisão) Independiente del Valle

Desarmes: Grêmio 13 x 4 Independiente del Valle