Intervalo de jogo: Independiente Santa Fe 0x1 Fluminense; veja o resumo e as estatísticas da primeira etapa

No início da partida da Libertadores, a primeira chance foi do Independiente Santa Fe. Logo no minuto inaugural do jogo, Arias fez uma boa jogada pela esquerda e tocou atrás. Giraldo recebeu em condições de finalizar, mas pegou fraco na bola, facilitando a intervenção do goleiro do Fluminense Marcos Felipe.

Porém, o Tricolor chegaria ao gol aos quatro minutos. Kayky trabalhou na entrada da área com Nenê, que deu um toque de letra para Fred. O camisa 9 colocou a bola na frente e finalizou com categoria, no canto esquerdo de Castellanos. É o segundo dele na atual edição da Libertadores.

Aos 14, Osorio fez um passe na direita para Alexander, que tentou um cruzamento. A bola foi fechada e saiu sobre o gol de Marcos Felipe. Aos 16, o Fluminense teve uma chance em uma cobrança de falta pela meia-esquerda. Porém, Egídio bateu mal na bola, mandando-a por cima da meta colombiana.

O Fluminense vai vencendo o Santa Fe por 1 a 0 (Foto: Reprodução/Twitter)



Aos 18 minutos, o goleiro Marcos Felipe praticou uma grande defesa em chute de dentro da área de Seijas. Aos 23, Arias fez um levantamento em direção à grande área. Luccas Claro ganha disputa com Jorge Ramos pelo alto e, na sequência, o bandeirinha assinala posição de impedimento.

A próxima chance clara criada pelo Fluminense veio aos 29. Martinelli avançou pela esquerda e tocou para Kayky, que soltou uma bomba de dentro da área. A bola explodiu na trave direita de Castellanos. Logo depois, Girardo finalizou de longe e também assustou. Aos 38, Nenê cobrou falta e exigiu uma boa defesa do goleiro do Santa Fe.

Independiente Santa Fe 0x1 Fluminense: veja as estatísticas da primeira etapa

Posse de bola: Independiente Santa Fe 75% x 25% Fluminense

Finalizações: Independiente Santa Fe 7 x 5 Fluminense

Finalizações no alvo: Independiente Santa Fe 2 x 2 Fluminense

Escanteios: Independiente Santa Fe 3 x 1 Fluminense

Impedimentos: Independiente Santa Fe 3 x 1 Fluminense

Faltas: Independiente Santa Fe 14 x 5 Fluminense

Cartões amarelos: Independiente Santa Fe 1 x 0 Fluminense

Passes: Independiente Santa Fe 318 (89% de precisão) x 107 (72% de precisão) Fluminense

Desarmes: Independiente Santa Fe 6 x 7 Fluminense