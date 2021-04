Intervalo de jogo: Liverpool 0x0 Real Madrid; veja o resumo e as estatísticas da primeira etapa

A partida da Champions League começou com tudo. Logo aos dois minutos de jogo, o Liverpool criou a primeira chance. Mané tocou dentro da área para Salah, que finalizou no contrapé de Courtois. O goleiro do Real Madrid se recuperou no lance e conseguiu praticar a defesa. Aos 11, o belga trabalhou novamente, em chute de Milner.

⏸️ HALF-TIME ⏸️ ⚫️�� Bellingham makes history to put Dortmund ahead on the night & in the tie �� Courtois denies Salah & Milner; Benzema’s deflected effort hits post �� Who’s scoring next?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague)

April 14, 2021





A resposta merengue viria aos 19 minutos. Benzema encarou a marcação de Kabak e finalizou. A bola explodiu na trave. Na sequência, Vinícius Júnior arriscou um chute de fora da área, e Alisson defendeu sem conceder rebote. Os primeiros minutos foram marcados por chances nos dois lados.

O primeiro cartão amarelo de jogo foi de Casemiro. Aos 24 minutos, o brasileiro aplicou entrada dura em Milner e recebeu advertência. O lateral Robertson também foi amarelado pelo árbitro. Os Reds continuaram em cima, pois precisavam correr atrás do resultado.

No entanto, a próxima finalização perigosa viria aos 43 minutos. Wijnaldum recebeu de Alexander-Arnold na marca do pênalti, dominou e finalizou. Porém, ele pegou muito embaixo da bola, mandando-a por cima do gol de Courtois. Aos 44, Modric tentou um passe na direita para Asensio, mas a bola saiu pela linha lateral.

Com o resultado parcial, o Liverpool segue precisando de dois gols para obter a classificação às semifinais. Já o Real Madrid, que criou as principais oportunidades, avança com qualquer empate.

Liverpool 0x0 Real Madrid: veja as estatísticas da primeira etapa

Posse de bola: Real Madrid 51% x 49% Real Madrid

Finalizações: Liverpool 6 x 3 Real Madrid

Finalizações no alvo: Liverpool 2 x 1 Real Madrid

Escanteios: Liverpool 5 x 1 Real Madrid

Impedimentos: Liverpool 1 x 1 Real Madrid

Faltas: Liverpool 6 x 4 Real Madrid

Cartões amarelos: Liverpool 1 x 1 Real Madrid

Finalizações na trave: Liverpool 0 x 1 Real Madrid

Passes: Liverpool 273 (82% de precisão) x 277 (82% de precisão) Real Madrid

Desarmes: Liverpool 3 x 11 Real Madrid