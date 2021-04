Intervalo de jogo: Palmeiras 1×1 Defensa y Justicia; veja o resumo e as estatísticas da primeira etapa

A partida final da Recopa Sul-Americana começou agitada. Logo com um minuto de jogo, houve uma reclamação de pênalti por parte do técnico do Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece, alegando um toque de braço do zagueiro Luan, do Palmeiras. O árbitro não marcou nada, assim como o VAR.

Aos 8 minutos, Felipe Melo fez um lançamento longo para Wesley, que driblou Unsain e finalizou. Frías salvou em cima da linha e, na sequência, o bandeirinha assinalou posição irregular do camisa 11 na origem do lance. Aos 10, Patrick de Paula fez um levantamento na área. A bola sobrou nas mãos de Unsain.

Aos 15, Enzo Fernández abriu na esquerda para Benítez, que cruzou de primeira. A bola saiu diretamente pela linha de fundo. Um minuto depois, Viña fez um levantamento para a grande área. Meza cortou e, na sequência, Raphael Veiga pegou a sobra e finalizou de primeira, para fora.

O Palmeiras obteve um pênalti aos 18 minutos. Rony invadiu a área pelo meio e foi derrubado por Meza. O árbitro precisou do auxílio do VAR para assinalar. Raphael Veiga cobrou rasteiro, com força, e abriu o placar para o Verdão. Aos 27, os palmeirenses reclamaram de outro pênalti, em cima de Wesley. Dessa vez, nada foi marcado.

Braian Romero comemora o gol de empate do Defensa y Justicia (Foto: Getty Images)



Minutos depois, no entanto, o Defensa y Justicia chegaria ao empate. Matías Rodríguez enfiou na frente para Pizzini, que tocou atrás. Braian Romero finalizou de primeira e deixou tudo igual em Brasília. Aos 36, brilhou a estrela de Weverton, defendendo um chute forte de Benítez.

Palmeiras 1×1 Defensa y Justicia: veja as estatísticas da primeira etapa

Posse de bola: Palmeiras 44% x 56% Defensa y Justicia

Finalizações: Palmeiras 3 x 8 Defensa y Justicia

Finalizações no alvo: Palmeiras 1 x 4 Defensa y Justicia

Escanteios: Palmeiras 1 x 1 Defensa y Justicia

Impedimentos: Palmeiras 1 x 0 Defensa y Justicia

Faltas: Palmeiras 5 x 10 Defensa y Justicia

Passes: Palmeiras 159 (81% de precisão) x 191 (84% de precisão) Defensa y Justicia

Desarmes: Palmeiras 9 x 6 Defensa y Justicia