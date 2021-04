Intervalo de jogo: Real Madrid 1×1 Chelsea; veja o resumo e as estatísticas da primeira etapa

No começo da partida pelas semifinais da Champions League, as duas equipes demonstraram muito equilíbrio. A primeira tentativa de um passe mais longo aconteceu aos seis minutos. Jorginho fez um lançamento em direção à grande área, mas acabou mandando a bola nas mãos de Courtois.

Aos oito, Benzema encarou a marcação pela esquerda e cruzou. A bola desviou em Thiago Silva e sobrou nas mãos de Mendy. Aos nove, a primeira chance clara. Mount levantou a bola na área. Após um toque de cabeça de Pulisic, Werner finalizou próximo à meta e exigiu uma boa defesa de Courtois com os pés.

Aos 14 minutos, o Chelsea abriu o placar. Rüdiger fez um lançamento na frente para Pulisic, que apareceu nas costas dos zagueiros e driblou Courtois com calma para balançar as redes. Aos 18, Kroos tentou um levantamento na área. A bola desviou na marcação de Kanté e sobrou nas mãos de Mendy.

A primeira chance clara do Real Madrid aconteceu aos 22 minutos. Vinícius Júnior trabalhou no meio com Benzema, que arriscou um chute forte de fora da área. Mendy saltou e a bola saiu com perigo, à esquerda do gol. Aos 24, Chilwell chutou da entrada da área, à esquerda da meta de Courtois.

O gol de empate veio aos 28 minutos. Após cobrança curta de escanteio, Marcelo recebeu na meia-esquerda e cruzou. Casemiro e Militão tocaram de cabeça e, na sequência, Benzema acertou um voleio para balançar as redes.

Real Madrid 1×1 Chelsea: veja as estatísticas da primeira etapa

Posse de bola: Real Madrid 48% x 52% Chelsea

Finalizações: Real Madrid 3 x 7 Chelsea

Finalizações no alvo: Real Madrid 1 x 3 Chelsea

Escanteios: Real Madrid 1 x 4 Chelsea

Impedimentos: Real Madrid 0 x 2 Chelsea

Faltas: Real Madrid 5 x 4 Chelsea

Cartões amarelos: Real Madrid 1 x 1 Chelsea

Passes: Real Madrid 276 (87% de precisão) x 287 (88% de precisão) Chelsea

Desarmes: Real Madrid 9 x 8 Chelsea