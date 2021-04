Intervalo de jogo: Santos 1×0 San Lorenzo; veja o resumo e as estatísticas da primeira etapa

A partida começou em clima de Libertadores. Logo aos dois minutos, Peruzzi aplicou uma entrada dura em Felipe Jonatan e recebeu cartão amarelo. A primeira penetração do Santos veio aos 7: Soteldo cruzou na cabeça de Madson, que testou à esquerda do gol de Devecchi. Na sequência, o San Lorenzo começou a trabalhar mais a bola.

Aos 14, a primeira jogada de perigo do Ciclón. Rojas cruzou pela esquerda e encontrou Di Santo, que finalizou à direita do gol de João Paulo. Um minuto depois, Óscar Romero finalizou de fora da área, assustando mais uma vez a meta santista. A resposta do Peixe veio aos 17 minutos, em chute de Gabriel Pirani, que foi defendido por Devecchi.

O lance seguiria com um escanteio pela direita. Marinho cobrou fechado e exigiu outra importante intervenção do goleiro do San Lorenzo. Em contra-ataque puxado aos 21 minutos, Felipe Jonatan tocou para Marcos Leonardo, que foi ao fundo e bateu sem ângulo. A bola surpreendeu Devecchi e entrou.

Aos 26 minutos, Ángel Romero cobrou escanteio aberto pela direita. Donatti tocou de cabeça e João Paulo defendeu sem conceder rebote. Aos 31, Óscar Romero fez um lançamento longo, buscando o seu irmão gêmeo do lado esquerdo. João Paulo saiu do gol e ficou com a bola novamente.

Dois minutos depois, o camisa 10 do San Lorenzo arriscou mais um chute, em sobra de cobrança de escanteio. A bola subiu demais e saiu pela linha de fundo. O Ciclón levou perigo mais uma vez em outro tiro de canto: Ángel Romero cobrou na cabeça de Donatti, que testou para fora.

Santos 1×0 San Lorenzo: veja as estatísticas da primeira etapa

Posse de bola: Santos 59% x 41% San Lorenzo

Finalizações: Santos 6 x 11 San Lorenzo

Finalizações no alvo: Santos 2 x 3 San Lorenzo

Escanteios: Santos 3 x 5 San Lorenzo

Impedimentos: Santos 0 x 4 San Lorenzo

Faltas: Santos 3 x 11 San Lorenzo

Cartões amarelos: Santos 3 x 2 San Lorenzo

Passes: Santos 237 (83% de precisão) x 146 (75% de precisão) San Lorenzo

Desarmes: Santos 5 x 4 San Lorenzo