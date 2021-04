Intervalo de jogo: São Paulo 0x0 RB Bragantino; veja o resumo e as estatísticas da primeira etapa

Nos primeiros minutos da partida do Campeonato Paulista, o São Paulo teve mais a bola e rodou ela bastante pelo gramado. O RB Bragantino fazia marcação por zona e conseguiu bloquear os primeiros avanços do Tricolor. O técnico Hernán Crespo escalou um meio-campo com Luan, Rodrigo Nestor e Daniel Alves, para tentar conter as investidas do adversário.

Aos 6 minutos, o Massa Bruta arrematou pela primeira vez em direção ao gol inimigo. Edimar soltou uma bomba de fora da área e a bola saiu sobre a meta de Tiago Volpi. Aos 11, Reinaldo cobrou escanteio fechado pela esquerda. Léo tocou de cabeça, mas a bola sobrou para Artur afastar o perigo.

O RB Bragantino assumiu o controle da posse de bola nos minutos seguintes. A equipe trabalhava buscando um espaço para finalizar, principalmente Claudinho, que é o principal jogador. Aos 22 minutos, porém, o São Paulo chegaria com mais perigo. Após uma pixotada de Vitinho, Arboleda tocou para Pablo, que finalizou à esquerda do gol de Cleiton.

Depois de alguns minutos de pressão do Tricolor, foi o RB Bragantino quem criou com mais perigo. Artur tocou na frente para Claudinho, que chutou cruzado. Tiago Volpi caiu e praticou a defesa. Aos 37, o São Paulo reclamou de um pênalti de Aderlan em Rojas, não marcado pela arbitragem.

Aos 39, Reinaldo foi ao fundo pela esquerda e cruzou. Igor Vinícius cabeceou de leve, exigindo uma boa defesa de Cleiton. Aos 40, Reinaldo trabalhou na esquerda com Pablo, que chutou em cima do goleiro do RB Bragantino.

São Paulo 0x0 RB Bragantino: veja as estatísticas da primeira etapa

Posse de bola: São Paulo 62% x 38% RB Bragantino

Finalizações: São Paulo 5 x 2 RB Bragantino

Finalizações no alvo: São Paulo 3 x 1 RB Bragantino

Escanteios: São Paulo 6 x 0 RB Bragantino

Impedimentos: São Paulo 3 x 0 RB Bragantino

Faltas: São Paulo 10 x 4 RB Bragantino

Cartões amarelos: São Paulo 1 x 0 RB Bragantino

Passes: São Paulo 296 (86% de aproveitamento) x 187 (76% de aproveitamento) RB Bragantino

Desarmes: São Paulo 8 x 11 RB Bragantino