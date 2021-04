Intervalo de jogo: Universitario 0x1 Palmeiras; veja o resumo e as estatísticas da primeira etapa

Na estreia de Universitario e Palmeiras na Copa Libertadores, a partida começou muito estudada. O Verdão teve que tomar a iniciativa, enquanto o time peruano explorava os contra-ataques. Aos 5 minutos, Patrick de Paula lançou na direção de Luiz Adriano. A bola desviou na defesa e sobrou nas mãos de Carvallo.

Aos 9 minutos, a primeira grande chance criada. Luan fez um lançamento longo em direção ao comando do ataque. Patrick de Paula girou diante da marcação e finalizou cruzado, à esquerda do gol. Aos 15, Barreto esticou a bola na direção do centroavante Gutiérrez. Luan subiu e fez o corte de cabeça.

Um minuto depois, Patrick de Paula enfiou na frente para Rony. Carvallo saiu nos pés do atacante e conseguiu afastar o perigo. O gol saiu aos 19 minutos. Após cobrança de escanteio de Raphael Veiga, Alan Empereur deu um leve desvio na primeira trave. Danilo chegou completando e, de mansinho, a bola entrou.

Aos 25, Rony cobrou falta em direção à grande área. Luan cabeceou com liberdade, mandando a bola nas mãos de Carvallo. O Palmeiras seguiu em cima, anulando todas as ações ofensivas do Universitario. Aos 26, Patrick de Paula fez uma tabela rápida com Raphael Veiga e finalizou para fora.

Aos 30, mais uma tentativa em cobrança de falta. Raphael Veiga bateu pelo meio, mas a bola subiu demais e saiu sobre o gol de Carvallo. Aos 31, Victor Luís levantou na área para Rony, que cabeceou para fora. Cinco minutos depois, Danilo chutaria com perigo, à direita do gol peruano. No minuto final, Luan acertou uma bola no travessão.

Universitario 0x1 Palmeiras: veja as estatísticas da primeira etapa

Posse de bola: Universitario 43% x 57% Palmeiras

Finalizações: Universitario 2 x 12 Palmeiras

Finalizações no alvo: Universitario 0 x 2 Palmeiras

Escanteios: Universitario 0 x 3 Palmeiras

Impedimentos: Universitario 2 x 0 Palmeiras

Faltas: Universitario 14 x 9 Palmeiras

Cartões amarelos: Universitario 2 x 1 Palmeiras

Passes: Universitario 164 (78% de precisão) x 213 (83% de precisão) Palmeiras

Desarmes: Universitario 5 x 6 Palmeiras