Intervalo de jogo: Vélez Sarsfield 1×1 Flamengo; veja o resumo e as estatísticas da primeira etapa

A estreia de Vélez Sarsfield e Flamengo na Copa Libertadores começou intensa. Aos 3 minutos, Everton Ribeiro tentou uma jogada dentro da área com Diego. A marcação argentina conseguiu travar. Aos 6, mais um lance envolvendo ambos. O camisa 7 levantou na direção de Gabriel, que não alcançou a bola.

Aos 13, Willian Arão arriscou um lançamento longo para Isla. A bola saiu diretamente pela linha de fundo. A torcida rubro-negra reclamou de um pênalti após cobrança de falta de De Arrascaeta, em que Cáseres supostamente agarrou Gustavo Henrique dentro da área. O árbitro não marcou nada no lance.

Porém, quem saiu na frente no placar foi o Vélez Sarsfield, em boa saída a partir do campo de defesa. Aos 21 minutos, Janson tocou para Lucero, que deixou Gustavo Henrique na saudade e devolveu. O camisa 11 recebeu de volta e finalizou no canto esquerdo, no contrapé de Diego Alves.

As tentativas do Flamengo para o gol de empate começaram aos 27 minutos. Isla trabalhou com Gabriel, que buscou um levantamento. Giannetti rebateu de cabeça no meio do caminho. Aos 30, Ortega cruzou na área. Lucero correu atrás de um espaço para finalizar, mas acabou parando em Gustavo Henrique.

Lucero fez uma boa jogada aos 39, finalizando à direita do gol de Diego Alves. Aos 42 minutos, veio o gol de empate. Gérson pegou sobra pelo meio, fez uma ótima jogada e tocou para Willian Arão. Com calma, o camisa 5 chutou no canto esquerdo de Hoyos, deixando tudo igual. Na sequência, Everton Ribeiro perdeu um gol cara a cara.

Vélez Sarsfield 1×1 Flamengo: veja as estatísticas da primeira etapa

Posse de bola: Vélez Sarsfield 43% x 57% Flamengo

Finalizações: Vélez Sarsfield 6 x 5 Flamengo

Finalizações no alvo: Vélez Sarsfield 1 x 1 Flamengo

Escanteios: Vélez Sarsfield 0 x 5 Flamengo

Faltas: Vélez Sarsfield 9 x 6 Flamengo

Cartões amarelos: Vélez Sarsfield 2 x 0 Flamengo

Passes: Vélez Sarsfield 192 (74% de precisão) x 243 (85% de precisão) Flamengo

Desarmes: Vélez Sarsfield 10 x 15 Flamengo