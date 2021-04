Invenções da história antiga que fazem parte da sociedade atual

Recipientes de cerâmica (20.000 anos atrás)

A invenção dos recipientes de cerâmica envolve a coleta de argila e um agente de têmpera (areia, quartzo, fibra, fragmentos de conchas), misturando o material e formando uma tigela ou jarro.

O recipiente é então colocado no fogo ou outra fonte de calor por um período de temp. Assim se produz um recipiente estável e de longa duração para transportar água ou cozinhar guisados.

Embora as estatuetas de argila sejam conhecidas em vários contextos do Paleolítico Superior, a evidência mais antiga de vasos de argila é do local chinês de Xianrendong. Nesse período, peças vermelhas coladas grosseiras com padrões listrados em seus exteriores aparecem em níveis datados de 20.000 anos atrás.

Agricultura (11.000 anos atrás)

A agricultura é o controle humano de plantas e animais. Cientificamente falando, a teoria atual é que as plantas e os animais também nos controlam. Mas, entretanto, a parceria entre as plantas e os humanos começou há cerca de 11.000 anos no que hoje é o sudoeste da Ásia, com a figueira. E cerca de 500 anos depois, no mesmo local geral, com a cevada e o trigo.

A saber, a domesticação dos animais é muito anterior – nossa parceria com o cão começou há cerca de 30.000 anos. Essa é claramente uma relação de caça, não agricultura, e a domesticação mais antiga de animais de fazenda é a ovelha, cerca de 11.000 anos atrás, no sudoeste da Ásia. Aproximadamente no mesmo lugar e época que as plantas.

Vinho (9.000 anos atrás)

Alguns estudiosos sugerem que nós, humanos, temos consumido algum tipo de fruta fermentada há pelo menos 100.000 anos. Todavia, a primeira evidência clara da produção de álcool é a da uva.

A fermentação do fruto da uva para a produção de vinho consiste em mais uma importante invenção advinda do que hoje é a China.

Vale dizer que a primeira evidência da produção de vinho vem do local de Jiahu, onde uma mistura de arroz, mel e frutas era feita em uma jarra de cerâmica há cerca de 9.000 anos.

Veículos com rodas (Há 5.500 anos)

A invenção da roda é frequentemente citada como uma das dez maiores invenções da história. Entretanto, aqui neste tópico, considere a invenção do veículo com rodas, auxiliado por animais de tração. A capacidade de mover mercadorias abundantes em uma paisagem permite rapidamente um comércio generalizado.

Um mercado mais acessível promove a especialização do artesanato. Desse modo, os artesãos podem encontrar e se conectar com os clientes em uma área mais ampla. Além de conseguirem trocar tecnologias com seus concorrentes distantes e se concentrar em melhorar seu trabalho.

As notícias viajam mais rápido sobre rodas, assim como as ideias associadas a novas tecnologias se movem com mais rapidez. O mesmo poderia acontecer com as doenças, e não vamos esquecer os reis e governantes imperialistas que podiam usar veículos com rodas para espalhar suas noções de guerra e controlar com mais eficiência uma área mais ampla.

Chocolate (Há 4.000 anos)

Convenhamos, como poderia a história da humanidade ser o que é hoje se não tivéssemos acesso fácil ao delicioso item de luxo proveniente do grão de cacau?

A saber, o chocolate foi uma invenção das Américas, originado na bacia amazônica há pelo menos 4.000 anos. Logo após, se transportou para os locais mexicanos de Paso de la Amada, onde hoje são Chiapas e El Manati, em Veracruz, há 3600 anos.