Investida do Grêmio entra em pauta e empresário de Soteldo sinaliza futuro do venezuelano; Rueda já foi comunicado

Soteldo chegou ao Santos como um “desconhecido” e precisou mostrar o seu valor desde o início. O atacante caiu rapidamente nas graças da torcida do Peixão e virou um jogador muito importante para o elenco santista. Hoje, o venezuelano é considerado imprescindível no time ao lado de Marinho.









Nos últimos dias, surgiram informações dando fala que o Grêmio estaria tentando a contratação do jovem e sinaliza uma proposta para tê-lo de forma definitiva. Nas redes sociais, os torcedores do Alvinegro Praiano ficaram apreensivos com medo de perder o atleta para um rival no Brasil, principalmente em um possível rival na Libertadores.

Para tranquilizar os santistas, o empresário de Soteldo, Sebastián Caño, negou ao portal “Gauchazh” que exista sondagem e tampouco qualquer proposta do Tricolor Gaúcho. Nesse mesmo sentido Rueda também disse que não existe nada de concreto entre os clubes até esse momento. Com isso, o baixinho segue normalmente na Vila Belmiro.

A joia de 23 anos tem muita gratidão pelo Peixe e faz planos para sair apenas para alguma equipe europeia. Até por isso, ele preferiu renovar com o clube paulista no ano passado e não se empolgou quando o Atlético-MG quis tentar a sua contratação.

O grande problema é que a diretoria do Santos tem uma dívida monstruosa por conta da contratação do venezuelano e, por isso, uma venda não está descartada, mas o preferencial também é fazer negócio para o exterior.