Investimento Anjo – O UP da Startup

O que é o Investimento Anjo?

Investimento Anjo é o investimento que as startups recebem em suas fases iniciais de desenvolvimento. Sendo assim, é uma forma estratégia que gera retornos ao investidor anjo.

Já o termo investidor anjo se originou nos Estados Unidos, no início do século 20, até então como Angel Investor ou Business Angel. A ideia nasceu por conta de investidores que custeavam as produção da Broadway e participavam do retorno financeiro, ou assumia os riscos de perda. O investidor anjo recebe um percentual do retorno do investimento no negócio.

Empresários ou não, os investidores anjos investem como Pessoas Física

Esses investidores são pessoas físicas que investem em startups numa aposta lucrativa. Isso porque o investidor anjo deve analisar a ideia do negócio para verificar a viabilidade do investimento.

Essas pessoas que investem são profissionais, empreendedores e executivos que investem seus recursos em outras empresas iniciantes.

Quem são os primeiros investidores de um negócio?

Nos Estados Unidos os investidores anjos são conhecidos como 3 Fs: Family, Friends and Fools. Uma vez que são os investidores que mais acreditam em empresas iniciantes, familiares e outras pessoas próximas, ou ainda, pessoas que foram convencidas a investir.

Startups em expansão passam por várias rodadas de investimentos para atingir o crescimento acelerado. Por isso, o investidor anjo participa dessas rodadas para que possa ter participação na empresa.

A cada rodada de investimento o valor da empresa aumenta e valoriza o próprio investimento do anjo. Dessa forma, a empresa se destaca e conquista mais no mercado, o que a torna interessante para que outras grandes corporações se interessem pela marca para uma fusão ou aquisição, aumentando a rentabilidade do investidor e do próprio empreendedor, dono da Startup, que pode reinvestir em outra ideia de negócio.

Investimento anjo é apenas para empresas enxutas

O investimento anjo possui um conceito principal, sendo assim, o investidor anjo atua quando a empresa é enxuta. Ou seja, é uma empresa pequena que possui um produto ou serviço inovador e escalável. Essas startups possuem potencial de mercado, porém, passam por aprovação dentro parâmetros dos investidores anjos.

O investidor anjo tem a sua disposição uma seleção de startups para que possa escolher qual ideia de investimento mais lhe agrada, esse processo é totalmente online e rápido.

Qual o valor do investimento anjo?

O valor do investimento gira entre R$50.000,00 e R$500.000,00. Porém, não existe regra, sendo assim, esse valor pode variar no valor inicial e no limite. No entanto, como contrapartida é comum que o investidor receba entre 5 e 15% do percentual da startup.

Onde o empreendedor encontra esses investidores?

Importante lembrar que investidor anjo não é sócio da empresa. Por isso, não é uma relação tão próxima na rotina da empresa, pois ele busca resultados. Por fim, conheça alguns dos locais onde o empreendedor pode abordar investidores anjos.