Investimento Como Alternativa à Poupança

Por que devo investir meu dinheiro?

O investimento é uma forma de empregar seu dinheiro em aplicações. Sendo assim, é uma alternativa interessante à poupança, já que, de forma sucinta, ao investir o seu dinheiro, ele irá render juros. Ou seja, o seu dinheiro irá “trabalhar” para você.

Por isso, essa é uma forma de obter independência financeira. No entanto, para que invista é necessário que procure informações sobre o mercado financeiro, os tipos de investimentos e calcule os riscos. Já que, embora a rentabilidade de muitos investimentos seja bem maior do que a poupança, existe o risco de perdas. Portanto, busque saber sobre as opções viáveis para seus objetivos financeiros pessoais.

A poupança e a segurança

A poupança é uma maneira de guardar dinheiro que deixa muitos brasileiros se sentindo seguros. No entanto, o seu percentual de rendimento é muito baixo.

Por isso, muitas pessoas estão procurando outros meios de investir para que possam aumentar suas rentabilidades. Para iniciar um investimento, é necessário verificar as opções oferecidas pelo mercado atual, e quais entregam melhores retornos quando comparados à poupança.

Planeje suas finanças e alinhe seus objetivos ao investimento

Sendo assim, o ideal é que antes de optar por um investimento, verifique a sua situação financeira atual. Por isso, viabilize o planejamento financeira pessoal com suas metas, pois os investimentos diversificam a rentabilidade de acordo com os prazos de cada um. Além disso, você pode investir em opções de carteiras diferentes de acordo com cada objetivo.

Por isso, não é possível apontar uma aplicação financeira certeira, já que todas elas envolvem riscos. Ao passo que é necessário analisar o seu perfil como investidor, já que pode ser uma pessoa mais conservadora ou mais arrojada. Bem como, a sua disponibilidade financeira e o prazo para resgatar seu investimento. No entanto, existem vários tipos de investimentos e podem ser divididos por categorias.

Renda Fixa

Os investimentos de renda fixa são aqueles em que você já sabe quanto vai ganhar quando resgatar o dinheiro. Sendo assim, os investimentos de renda fixa são compatíveis com pessoas conservadoras. São investimentos de renda fixa o Tesouro Direto, CDB, LCI e LCA , dentre outros tipos de investimentos.

Renda Variável

Os investimentos de renda variável oscilam quanto à remuneração, podendo render mais do que pensava, mas também pode ser que perca dinheiro.

Por isso, esse tipo de investimento é mais arriscado. Bem como, é indicado para objetivos em longo prazo. Os fundos imobiliários e ações são exemplos de investimentos em renda variável.