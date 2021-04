Investir em Bitcoin vai te deixar rico?

Com a ascensão do preço do Bitcoin ao longo dos anos, principalmente no final de 2020 e dando continuidade em 2021, muitos brasileiros começaram a se perguntar do que de fato se tratava isso. Outros começaram até mesmo a investir em Bitcoin sem saber muito do assunto.

Afinal, o que é Bitcoin? Dá para ficar rico investindo nisso? Essa segunda pergunta ou qualquer coisa do tipo “como eu ganho dinheiro com isso?” são questões que acabam surgindo quando se fala desse tema.

Mas não é por acaso que se questiona tanto sobre isso quando se fala em Bitcoin, afinal, hoje é uma criptomoeda que custa cerca de R$ 350 mil, já custou cerca de R$ 4 mil em abril de 2017, há 4 anos. Em termos práticos, isso significa uma valorização de mais de 8600% e uma multiplicação de 87 vezes o patrimônio investido.

Quem comprou antes de 2017 acabou lucrando números ainda maiores. Mas não é preciso ir tão longe assim para encontrar pessoas que acabaram ganhando dinheiro com Bitcoin. Em 2020, no início da pandemia, o mercado financeiro como um todo acabou desabando, com o Bitcoin.

A criptomoeda acabou alcançando a marca dos R$ 44 mil no dia 6 de março de 2020. Hoje (16), com um preço quase 8 vezes maior em reais, o Bitcoin acabou atraindo a atenção de muitos brasileiros, que às vezes nem sequer sabem que se trata, mas que acabam investindo aquilo que não conhecem.

O que é Bitcoin e para que serve?

Simplificadamente, o Bitcoin é um dinheiro virtual, na realidade uma criptomoeda. Sendo assim, ela não existe fisicamente como o real, mas apenas através de um dispositivo eletrônico é que ela pode ser utilizada.

Se trata de uma moeda descentralizada, isso significa que nenhum Banco Central ou instituição tem controle, ou pode alterar algo sobre ela. A ideia começou em 2007 e seu sistema funciona de maneira que não é possível simplesmente emitir quantos Bitcoins se deseja, já que um novo Bitcoin só é colocado no mercado se ocorrer um processo totalmente seguro chamado de mineração.

Além disso, quando existirem 21 milhões de Bitcoin em circulação, não haverá a missão de mais Bitcoins, já que é o número máximo que pode existir dessa criptomoeda. Por conta dessa escassez e um sistema totalmente revolucionário, seguro e tecnológico envolvido que se chama Blockchain, o Bitcoin se tornou um ativo de reserva de valor e que é contra a inflação que os governos acabam trazendo para sua própria moeda.

Por todos esses fatores o Bitcoin se tornou cada vez mais procurado por grandes investidores, e estamos vivendo um momento totalmente atípico para ele, que é justamente o de aceitação de empresas e instituições com a criptomoeda.

Plataformas relacionadas a finanças como a PayPal e a Visa já estão criando serviços para facilitar essa negociação e uso do Bitcoin em pagamentos no dia-a-dia, embora essa ideia ainda tenha muito a evoluir.

Por que é preciso ter cuidado ao investir em Bitcoin?

Os Bitcoins são comprados de maneira mais segura em exchanges, que são plataformas que funcionam como se fossem corretoras de criptomoedas. Porém, é preciso ficar de olho ao escolher uma plataforma realmente confiável para você investir seu dinheiro em Bitcoin.

Mas como todo investimento, é preciso entender do que se trata antes de entrar em qualquer negócio, ou você pode tomar decisões erradas. Não compre Bitcoin ou qualquer criptomoeda sem antes entender o que é, como funciona, para que serve e principalmente os riscos associados.

Se alguém disser que não há riscos em se investir em Bitcoin, cuidado com essa pessoa. O preço do Bitcoin, assim como outras criptomoedas são totalmente voláteis, ou seja, tem grandes variações. Esses altos e baixos podem assustar muitas pessoas que não estão acostumadas com isso, e no final das contas, perder dinheiro tomando as decisões erradas.

Cuidados com os golpes

Bitcoin é um ativo de renda variável, e isso quer dizer que não existe uma promessa de rendimento de, por exemplo, 5% ou 10% todo mês com ele. Quem disser isso, provavelmente está tentando lhe aplicar um golpe. Há como investir em Bitcoin de maneira segura, porém jamais conte com rentabilidade ou promessas de valorização.

É importante que você compre o Bitcoin se tiver perspectiva de valorização futura, mas para isso, antes é preciso estudar sobre o assunto, pois fatalmente se investir sem saber tomará decisões erradas que podem lhe custar todo dinheiro que poupou em sua vida. De qualquer modo, jamais se deve colocar todo dinheiro em um único investimento, ainda mais entre os mais arriscados, como é o caso do Bitcoin.

É importante dizer que o Bitcoin é algo totalmente inovador e incrível no mundo das finanças, mas assim como qualquer outra coisa, pessoas podem se utilizar do nome do Bitcoin para aplicar golpes, assim como também aconteceu com o PIX, por exemplo. Fica atento a golpistas e busque informação de segurança e credibilidade sobre Bitcoin.