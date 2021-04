Invocação do Mal 3 ganha novo trailer aterrorizante; veja!

A Warner Bros. divulgou, nesta quinta-feira (22), um novo trailer de Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio. O filme continua a história de uma das franquias de terror mais populares dos últimos anos e tem estreia prevista para 3 de junho nos cinemas brasileiros.

“A Ordem do Demônio revela uma história assustadora de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed e Lorraine Warren. Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma possessão demoníaca como defesa”, diz a sinopse do longa-metragem.

O filme trará de volta Vera Farmiga e Patrick Wilson nos papéis de Lorraine e Ed Warren, respectivamente. A direção será de Michael Chaves (A Maldição da Chorona) e o elenco terá atores como Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard. Veja, a seguir, o novo trailer de Invocação do Mal 3.

O filme continua sendo produzido por James Wan e Peter Safran, que trabalharam em todos os filmes da franquia. Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Michael Clear, Judson Scott e Michelle Morrissey são os produtores executivos.

A Ordem do Demônio será o 7º filme desse universo de terror, que já arrecadou mais de US$ 1,8 bilhão em bilheteria. Além dos cinemas, a produção chegará ao streaming através do HBO Max.