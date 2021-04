IP67 e IP68: conheça os diferentes graus de certificação

Entre as mais diversas especificações técnicas de um smartphone, existe uma que é muito importante para garantir a durabilidade do aparelho e a resistência dele para o caso de contato com poeira ou líquidos: a certificação IP.

Por mais que você cuide do seu dispositivo, acidentes acontecem e ele pode cair em uma piscina ou estar próximo de um copo derramado, por exemplo. Felizmente, diversos modelos recentes de celulares, tablets e outros eletrônicos contam com uma estrutura que permite o contato rápido com líquidos ou ambientes carregados de poeira sem trazer danos permanentes e graves.

Porém, a certificação envolve graus de intensidade diferenciados por números — e a alteração de IP67 para IP68, por mais que aparente ser pequena, pode ser um diferencial para que o seu dispositivo continue funcionando.

Significado de IP68 e IP67

A certificação IP nada tem a ver com o endereço de IP de um computador. Trata-se de uma sigla para Ingress Protection, ou Proteção de Entrada, e indica o grau de segurança do dispositivo contra o acesso de líquidos e partículas de poeira ao interior do aparelho.

Dessa forma, você tem uma informação mais precisa sobre o quanto o aparelho é resistente contra líquidos e poeira, em vez de saber apenas que ele é “à prova d’água”. Afinal, nesse caso, é importante saber quanto tempo ele aguenta imerso e qual a profundidade máxima de uso, entre outros detalhes.

Dependendo do grau de certificação, o dano após molhar o dispositivo pode ser permanente.Fonte: Pixabay

Isso tem a ver com diversos recursos aplicados pela fabricante, como a vedação da entrada USB, o material utilizado no corpo do dispositivo, aplicação de camadas de segurança nos componentes internos e a tecnologia da tela, entre outras variáveis.

O que é certificação IP?

A numeração foi criada pela Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC, na sigla original em inglês), que determina o estabelecimento de padrões em tecnologias.

Enquanto “IP” significa o padrão de proteção, os dois números são atribuídos separadamente e indicam, respectivamente, o grau de segurança contra as duas situações testadas: contato com poeira e água. Quanto maior o número de zero a 9, maior a proteção.

Diferença entre IP68 e IP67

Ou seja, a certificação IP68 significa que ele tem grau “6” de proteção contra partículas de sujeira e grau “8” de impermeabilidade. Uma proteção IP67 significa a mesma garantia contra poeira (já que o primeiro número não mudou) e uma resistência levemente menor no contato com líquidos.

Acidentes na praia, como a queda do aparelho, podem ser comuns.Fonte: Pixabay

Se o dispositivo possui um “X” no lugar do dígito, como a certificação IPX7 de alguns smartwatches, é preciso tomar cuidado: isso não significa que ele pode ser danificado a qualquer contato com partículas, mas o modelo não foi oficialmente testado em termos de proteção contra poeira.

Entendendo os números

O primeiro dígito

O primeiro número logo depois das letras IP se refere à proteção contra poeira, indo de zero a 6. A The Enclosure Company explica assim em sua página oficial a gradação:

0 – Sem graus de resistência.

1 – Proteção em boa parte do corpo contra objetos de no mínimo 50 mm de diâmetro, mas não impede totalmente.

2 – Proteção contra o contato acidental de dedos ou objetos maiores que 12 mm de diâmetro.

3 – Proteção contra objetos sólidos como cabos e ferramentas de 2,5 mm de diâmetro ou mais.

4 – Proteção contra objetos como pequenos fios de até 1 mm de diâmetro.

5 – Proteção limitada contra a entrada de grãos de poeira.

6 – Proteção completa contra partículas.

O segundo dígito

Por fim, o último número da certificação é o mais importante para boa parte dos consumidores. É ele que determina o quanto o aparelho pode aguentar em contato com líquidos, o que pode até liberar ele ou não para uso debaixo d’água.

0 – Sem graus de resistência

1 – Proteção contra gotas em queda vertical (1 mm por minuto)

2 – Proteção maior contra maior concentração de gotas (3 mm por minuto em ângulo de 15º)

3 – Proteção contra líquidos borrifados e spray (5 minutos contínuos ou 10 minutos espaçados em ângulo de 60º)

4 – Proteção contra corrente de água (6,3 mm e de qualquer direção)

5 – Proteção contra jatos de água de baixa pressão

6 – Proteção contra jatos de água mais intensos

7 – Proteção contra imersão em até 1 metro de profundidade por meia hora

8 – Proteção contra imersão em água sem limite de tempo, mas com profundidade variável (de acordo com a fabricante)

A certificação de impermeabilidade ainda possui dois graus diferentes: o 6K e o 9K, que não são encontrados com frequência em dispositivos móveis, mas sim em objetos como pneus e equipamentos de uso industrial.

6K: Proteção contra jatos de água de alta pressão de fontes de 6,3 mm; máximo de 75 litros por minuto por até 3 minutos

9K: Proteção contra jatos ou borrifos de alta pressão e temperatura a curtas distâncias (até 16 litros por minuto por até dois minutos em 80ºC)

Mesmo que agora você já saiba exatamente o que cada número da certificação IP significa, confira sempre o manual de instruções do aparelho para uma descrição mais precisa da empresa, já que ela pode conter informações adicionais sobre camadas de proteção do objeto.