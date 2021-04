iPhone SE 2022 copiou o design do Xiaomi Mi 11?

Baseado em recentes vazamentos, o visual do iPhone SE 2022 foi apresentado por meio de renders em alta definição criados pelo designer ucraniano Aaple Lab. No entanto, um detalhe no módulo da câmera traseira chamou a atenção dos usuários.

O sensor é contornado por um anel prateado semelhante ao efeito visual Angel Eye do Xiaomi Mi 11. Logo, o pequeno adereço fez muitas pessoas especularem que a Apple teria copiado a marca chinesa.

Círculo prateado ao redor do sensor do iPhone SE é bem semelhante ao do Mi 11.Fonte: Twitter/Aaple_Lab

A Apple é conhecida por ser pioneira ao oferecer diversos designs inovadores em seus produtos. Percorrendo o caminho inverso, dessa vez a marca apresenta um detalhe visual “inspirado” nos concorrentes.

O render do iPhone SE 2022 também revela mais características da nova versão do smartphone. Por exemplo, o botão de energia do aparelho terá um leitor biométrico semelhante ao usado no iPad Air 4.

Aparentemente, o novo modelo adotará um display de tela inteira com apenas um entalhe para a câmera frontal. Com a borda menor, isso significa que ele perderá o sensor para a autenticação facial do recurso de segurança Face ID.

Como visto na primeira imagem, o próximo iPhone SE terá apenas um sensor para a câmera traseira. Tudo indica que a Apple está apostando mais uma vez em um apelo visual ideal ao invés de um hardware poderoso.

Câmera do Xiaomi Mi 11

Previsão de lançamento e especificações

Conforme as primeiras informações, a nova versão iPhone SE deve chegar ao mercado apenas em 2022. Como o antecessor, o modelo deve usar o processador A13 e ter memória RAM de 4 GB.

Rumores também indicam que o smartphone terá três especificações de armazenamento: 64 GB, 128 GB e 256 GB. Para mais, ele terá quatro opções de cores: preto, azul, verde e roxo.