Irmão de Juliette, do BBB21, comenta sobre a sister ter escapado do Paredão em dinâmica eletrizante: ‘Foi um grande alívio’ | fora da casa

Juliette vence a Prova Bate e Volta e se livra do décimo Paredão do BBB21

“Daqui de fora, eu vejo a participação da Juliette no Big Brother sempre com muita verdade, uma boa coerência”, complementa o irmão da sister.

Como está sempre ligado no BBB21, Washington fala que já viu Juliette falar muitas vezes dele, dos outros três irmãos e da família como um todo no reality e confessa que fica bastante emocionado. “Para gente, escutar tudo o que ela fala de nós é como sentir que ela está mais próxima. É muito gostoso”, entrega.

Com saudades, ele lembra, com carinho, de vários momentos que teve com a irmã. “Sempre quando estávamos juntos, rolava muita brincadeira. Minhas lembranças são, principalmente, dela cantando e dos nossos almoços em família”, revela Washington.

Todo mundo sabe que Gilberto e Juliette sempre tiveram uma amizade forte no BBB21, mas que enfraqueceu um pouco em determinado momento do jogo. Com a saída de Sarah do programa, eles se reaproximaram e estão tentando resgatar o relacionamento de antes. O irmão da advogada também entrega que aprova essa relação e torce por ela: “Eu acho que a amizade deles tem amadurecido bastante e, nesse momento, talvez evolua ainda mais”.