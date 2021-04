Irmão de Pocah admite que queria permanência de Arthur no ‘BBB21’, mas segue torcida

O Big Brother Brasil 21 teve até aqui alguns paredões bem previsíveis. Prova disso é que os três maiores índices de rejeição da história do programa se deram nesta edição, direcionados a Karol Conká (99,17%), Nego Di (98,76%) e Viih Tube (96,69%). Mas hoje a berlinda entre Arthur, Camilla de Lucas e Pocah mostra-se imprevisível. Tanto que deixou até as torcidas oficiais em dúvida sobre como elas se posicionariam.

O perfil oficial de Pocah no Twitter, por exemplo, decidiu pedir votos e organizar os mutirões contra o instrutor de crossfit, que é o grande aliado dela na casa, alegando ser esse o pedido do público.

Esse posicionamento, no entanto, gerou mal-estar na torcida de Arthur, que fez um post no Twitter em tom de indireta, ao anunciar que pediria votos contra Camilla.

“Isso representa ser leal e coerente com o jogo do Arthur e com os valores e princípios em que ele acredita. Lembrem-se de que cada um dá o que tem, e nós seguiremos dando muito amor e garra em mais essa batalha, pois jamais seremos desleais com Arthur”, registrou a conta.