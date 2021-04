Irmãs de Douglas Costa aumentam expectativa por acerto com o Grêmio; postagem enigmática do atacante causa burburinho

Depois de ser eliminado na Libertadores e ver Renato Portaluppi deixando o clube, o Grêmio foca em reconstruir pontos que estavam pendentes nas últimas temporadas – como as chegadas de reforços “de peso”. Para atender as expectativas do seu torcedor, a direção gremista vasculha o mercado da bola em busca de contratações de impacto.









Em contrapartida, o Imortal acertou com Tiago Nunes. O técnico estava sem clube desde que deixou o Corinthians e foi apresentado nesta sexta-feira (23). Em seu primeiro contato com a imprensa falando como comandante do Maior do Sul, Nunes afirmou que acertou sua transfarência para o Grêmio pela compatibilidade de ideias da diretoria e sua comissão.

Em sua estreia à beira do gramado, Tiago Nunes conquistou sua primeira vitória diante do Ypiranga, por 3 a 2. A chegada do treinador também reviveu uma novela que já dura há meses: Douglas Costa. De acordo com o jornalista Vagner Martins, da Band TV, as negociações foram retomadas como o meia-atacante, atualmente no Bayern de Munique, da Alemanha.

Em seu Twitter, Douglas fez uma postagem enigmática que deixou a torcida ainda mais ansiosa. “Eu conto? Ou vocês contam?”, publicou o jogador. As irmãs do atleta também parecem estar ansiosas com a demora no acerto. Primeira, Amanda Costa compartilhou uma imagem com a camisa do Grêmio carregando o número 7 e o nome de Douglas.

A outra irmã, Vitória, foi além e escreveu: “Grêmio, eu não aguento mais ser iludida”, aumentando a teoria de que Douglas Costa está muito próximo de ser anunciado. Ainda segundo Vagner Martins, o novo contrato teve redução na pedida inicial, que era de R$ 2,5 milhões por mês em salários e um vínculo de quatro temporadas.