Irreverente, Tom Brady faz “trollagem” com tatuagem de Bruce Arians

Bruce Arians é um homem de palavra. Após a promessa de fazer uma tatuagem caso o Tampa Bay Buccaneers vencesse o Super Bowl LV, o técnico da franquia cumpriu com sua palavra e utilizou suas redes sociais para divulgar a tattoo, nesta terça-feira (30).

A postagem não iria passar despercebida e Tom Brady aproveitou para entrar na brincadeira. O quarterback utilizou uma imagem de um descontraído Bruce Arians sentado e tomando uma cerveja durante o desfile de barcos realizado em Tampa para celebrar a conquista do último Super Bowl, em fevereiro.

– Parece ótimo, treinador…Decidi fazer uma também – publicou um espirituoso Brady, nesta quarta-feira (31).

Resta agora esperar para saber se Rob Gronkowski, um notório brincalhão no mundo do futebol americano, irá se juntar à Tom Brady na “zoação” com o treinador.