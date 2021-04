Irritado, Landim perde a linha e agita bastidores do Fla: “Inaceitável”; presidente assistiu o jogo contra a Portuguesa

O Flamengo tem a partida mais importante do ano nessa terça-feira (20), contra o Vélez, pela estreia da Copa Libertadores da América. O treinador Rogério Ceni vem sendo questionado nas redes sociais e a torcida espera que ele consiga colocar o time de volta aos trilhos, principalmente na maior competição internacional da América do Sul.









O jogo contra a Portuguesa teve um fato novo revelado: a irritação do presidente Rodolfo Landim. O jornalista Renato Maurício Prado informou que o mandatário não gostou nem um pouco do primeiro tempo do Mengão na última partida do Carioca e, após o segundo gol do adversário, o cartola ficou enfurecido e mandou a letra: “Inaceitável.”

“Raposa felpuda que assistia ao jogo do time reserva do Flamengo com a Portuguesa, na Ilha do Governador, no último sábado, ouviu da boca do presidente rubro-negro Rodolfo Landim um enfurecido “inaceitável”, após o segundo gol do time mandante. Graças a Pedro, que marcou duas vezes, na etapa final, o rubro-negro carioca escapou da derrota”, disse o comentarista no seu blog do UOL Esporte.

Na entrevista coletiva, Ceni já tinha dito que o time entrou sem muita atenção e isso mudou no segundo tempo. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, diz que confia no comandante e relembrou o título conquistado diante do Palmeiras, em Brasília.

“Há uma semana a gente ganhou a Supercopa. É um treinador que já deu certo no Flamengo. Está preparando o time para uma competição internacional. Não temos nenhum motivo para fazer uma ruptura de uma hora para outra. O elenco gosta, tem uma relação boa. A diretoria também”, disse o dirigente em entrevista ao portal GE.