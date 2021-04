Isabelle Drummond diz que primeiro beijo na TV não foi combinado com ela

“Foi uma coisa ‘complicadérrima’ para mim. Eu sempre fui preservada e sempre me preservei muito. O primeiro beijo foi bem novinha, acho que com 9 anos. E eles me enganaram, o diretor me enganou. Disse que não ia ter. Ele combinou com o ator. Quando eu estava de olhos fechados, porque era uma cena de atropelamento, ele foi e me deu um beijo. É para pensar hoje. Já fiz tantas cenas de romance. Um selinho, né? Uma coisa que a gente faz com naturalidade, mas obviamente com muito respeito, muita técnica, muito profissionalismo”, disse ao canal de Thais Fersoza no YouTube.