‘Isso não ajuda. Estamos tristes e com raiva’

Contratado na atual temporada sob muita expectativa, Timo Werner ainda não conseguiu por em prática a boa fase vivida no RB Leipzig que fez o Chelsea investir R$ 312 milhões. Até o momento, muitos gols perdidos que podem fazer falta aos Blues.

Pela primeira partida das semifinais da Uefa Champions League contra o Real Madrid, no Estádio Alfredo Di Stéfano, foram três ocasiões que o alemão desperdiçou. As chances, uma delas clara, fizeram o técnico Thomas Tuchel criticar o desempenho centroavante.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Perdeu uma boníssima chance diante do West Ham e, agora, uma muito clara diante do Real Madrid. Isso não ajuda. De toda maneira, nada ajuda ficar se lamentado sobre ele o tempo todo”, disse o treinador.

“Estamos tristes e com raiva agora, isso é normal. Ele está triste, com raiva e desapontado, mas amanhã (por hoje) ele tem um dia de folga e no dia seguinte deve levantar a cabeça. Está trabalhando muito e não vai parar de acreditar. Não acho que estamos apontando o dedo para ele”, finalizou.

play 0:45 Pulisic abriu o placar para os ingleses, mas Benzema empatou ainda no 1º tempo; jogo ficou na igualdade por 1 a 1

Desde que chegou ao Chelsea, Timo Werner entrou em campo em 42 jogos e marcou 10 gols. Pelo RB Leipzig, em sua última temporada, o atacante teve o melhor desempenho da carreira. 34 jogos e 28 gols.

Com o empate por 1 a 1 na Espanha, na próxima semana, o 0 a 0 classifica o Chelsea para mais uma final de Champions League. Quem vencer por qualquer placar também estará na decisão.

Antes de voltar a ficar frente a frente com o Real Madrid, os Blues terão compromisso pela Premier League. No sábado (1), no Stamford Bridge, encaram o Fulham, às 13h30.