Itaú tem NOVO tipo de saque em dólar e euro para clientes

O Itaú Unibanco anunciou nesta última sexta-feira (16) uma parceria junto com a TecBan para o início do projeto chamado Moeda Estrangeira Banco24Horas. Nesse novo projeto do Itaú os clientes poderão sacar dinheiro em dólar e euro diretamente através do caixa eletrônico.

Vale ressaltar que o Moeda Estrangeira Banco24Horas é a mais nova possibilidade do Itaú aos seus usuários para saque, que agora podem retirar dinheiro de duas das principais moedas estrangeiras utilizadas no mundo todo, que é o dólar e o euro.

Os caixas eletrônicos que estão incluídos nesse tipo de saque seriam entre as 70 agências do Itaú Personnalité em São Paulo. Importante lembrar que antes de efetuar esse saque, o cliente precisa comprar a moeda em questão no próprio aplicativo do Itaú, que pode ser utilizado tanto no iOS como no Android.

Primeiramente, o Moeda Estrangeira Banco24Horas terá sua primeira fase nos caixas eletrônicos localizados nos shoppings Villa Lobos e Pamplona, que ficam na cidade de São Paulo. Após isso, deve ocorrer no futuro uma expansão para outros shoppings e aeroportos importantes pelo Brasil. A curto prazo, mais dois locais terão equipamento próprio para o saque em dólar e euro.

Como realizar o saque Moeda Estrangeira Banco24Horas do Itaú?

Como foi dito, para sacar o dinheiro em espécie, seja dólar ou euro, é preciso primeiro comprá-lo pelo aplicativo do Itaú. Para realizar essa etapa, basta seguir os seguintes passos:

Acesse o Menu principal do aplicativo; Entrar na opção “Serviços”. Acessar “Câmbio”. Após isso, é só acessar o “Dólar e Euro em Espécie”.

Após optar pela opção em que você seleciona o saque através do Moeda Estrangeira Banco24Horas, você terá o prazo de cinco dias úteis para realizar o saque em um caixa eletrônico próprio. Vale salientar que os seguintes pontos devem ser observados para realizar a operação:

Realizar autenticação biométrica;

Verificar se o caixa eletrônico está na lista para que esse tipo de operação seja realizada (através do próprio aplicativo Itaú e Banco24horas );

está na lista para que esse tipo de operação seja realizada (através do próprio aplicativo e ); Respeitar o limite de até 5 mil dólares ou euros a serem sacados por operação

Importância do projeto do Itaú

Embora com a digitalização das finanças, a tendência a longo prazo é a diminuição das notas de papel. Não é à toa que na China ocorreu a criação do Yuan digital, e já há discussões a respeito da difusão de um dólar digital também. Até o Banco Central do Brasil já disse que está havendo evolução a respeito da criação do Real Digital.

Apesar disso dessa tendência do futuro, que reflete até mesmo no sucesso das criptomoedas, como Bitcoin e outras, as notas de papel ainda são uma realidade do cotidiano do brasileiro, que ainda utiliza muito o papel moeda.

Além disso, no caso dessas moedas estrangeiras, muitos brasileiros que viajam ou fazem negócios com moedas de outros países têm a necessidade ou às vezes até a preferência de sacar essas notas. Por conta desse fato, a modalidade de saque do Itaú para esses tipos de moeda acaba sendo um serviço importante para uma classe de pessoas.

A localização desses caixas eletrônicos já é estratégica logo de cara. Aeroportos e Shoppings acabam ganhando um recurso extra para facilitar os consumidores desses locais que precisem utilizar dólar ou euro, e são os locais que mais são encontrados pessoas desse tipo, alvo de muitos turistas ou brasileiros que viajam com frequência.