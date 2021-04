Ituano x São Paulo: data, hora e canal da partida do Campeonato Paulista | Como e onde assistir AO VIVO e ONLINE na TV | Futebol AO VIVO

Pela oitava rodada do Campeonato Paulista, Ituano e São Paulo se enfrentam neste domingo (25), no Novelli Júnior, às 22h15 (horário de Brasília). A partida acontece neste horário por conta do toque de recolher decretado pelo governo do estado. Você poderá acompanhar a partida pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Jogadores do Ituano comemoram gol (Foto: Diogo Reis/AGIF)



Líder isolado do Grupo B, o Tricolor soma 22 pontos, 12 à frente do segundo colocado, Ferroviária. A equipe está praticamente classificada às quartas de final do Paulistão. Já o Rubro-Negro é o lanterna da chave C, com sete pontos.

Depois de vencer o Santo André na noite desta sexta-feira (23), o técnico Hernán Crespo deve poupar jogadores pensando na partida diante do Rentistas, pela Copa Libertadores. Jogadores reservas, que não costumam ter muitas oportunidades, devem estar entre os onze iniciais.

Jogadores do São Paulo comemoram gol (Foto: Getty Images)



Do lado do Ituano, o momento não é bom. A equipe não vence a cinco jogos, tendo obtido a última vitória em 4 de março, em casa, diante do São Bento. O meia Gabriel Taliari e o atacante Iago são os principais destaques.

Ituano x São Paulo: como e onde assistir AO VIVO à partida do Campeonato Paulista

