Ituano x São Paulo: saiba onde assistir AO VIVO e ONLINE à partida do Campeonato Paulista | Futebol AO VIVO

Em partida da oitava rodada do Campeonato Paulista, Ituano e São Paulo medem forças neste domingo (25), no Novelli Júnior, às 22h15 (horário de Brasília). O jogo ocorre neste horário em função do toque de recolher decretado pelo governo do estado. É possível assistir à partida pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Jogadores do Ituano comemoram gol (Foto: Diogo Reis/AGIF)



Primeiro lugar isolado do Grupo B, o Tricolor tem 22 pontos, 12 a mais do que o segundo lugar, Ferroviária. O time está praticamente classificado às quartas de final do Paulistão. O Rubro-Negro, por sua vez, é o último da chave C, com sete pontos.

Após bater o Santo André na noite desta sexta-feira (23), é provável que o treinador Hernán Crespo preserve atletas, visando a partida contra o Rentistas, pela Copa Libertadores. Jogadores suplentes, que não são habitualmente escalados, estão entre os prováveis titulares.

Jogadores do São Paulo comemoram gol (Foto: Getty Images)



Falando do Ituano, o momento não é dos melhores. O time não conquista três pontos a cinco jogos. O último triunfo ocorreu em 4 de março, em Itu, diante do São Bento. O meia Gabriel Taliari e o atacante Iago são os nomes mais importantes..

Ituano x São Paulo: como e onde assistir AO VIVO à partida do Campeonato Paulista

