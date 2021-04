J. Kimmich vira exemplo e Forbes se derrete por meia do Palmeiras: “É preciso comparar a Lahm ou Dani Alves”; multa de € 60M é citada

A saída de Alexandre Mattos também resultou numa queda drástica de investimentos no Palmeiras. Medalhões saíram e jovens chegaram. Patrick de Paula, Menino e Danilo se tornaram alguns dos principais protagonistas do Verdão na última temporada, tendo papéis importantíssimos nas três conquistas de 2020: Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil.









Nesta última semana, Menino virou manchete na ‘Forbes’ e recebeu inúmeros elogios. “Sua qualidade, versatilidade e dinamismo chamaram a atenção do Palmeiras e em 2017 o gigante paulista concordou em contratá-lo para jogar nas categorias de base. Em alguns dos perfis online de Menino, ele tem sido falado como o ‘novo Yaya Touré’ ou ‘Brasileiro Yaya Touré’, o que é um tanto enganoso”, destacou a publicação.

“Se devemos nos aventurar no perigoso jogo de comparações com estrelas consagradas, talvez seja mais preciso comparar Menino a Philip Lahm, Joshua Kimmich ou Dani Alves em seu fim de carreira. O preço, dado o que ele já conquistou, é relativamente modesto, especialmente se considerarmos que seus jovens compatriotas Vinicius Júnior e Rodrygo foram para o Real Madrid por norte de US$ 50 milhões cada”.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



A revista não parou por aí e fez novas comparações: “Nem Rodrygo nem Vinicius foram convocados para a Seleção quando foram contratados. O contrato de Menino vai até 2024 e tem uma cláusula de rescisão de € 60 milhões, mas se o Palmeiras pudesse ser convencido a vender por cerca de US$ 20 milhões, isso representaria um bom negócio para ambas as partes, dada a atual taxa de câmbio do real”.

Títulos de Gabriel Menino pelo Palmeiras:

Campeonato Paulista – 2020

Copa Libertadores – 2020

Copa do Brasil – 2020

4ª lugar na disputa do Mundial de Clubes – 2020