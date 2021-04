Já ciente do retorno, Rodinei poderá jogar a Libertadores pelo Flamengo em uma eventual fase de oitavas

Rodinei está a poucos dias de voltar a vestir rubro-negro. Nos planos da comissão técnica para junho, quando encerra o seu período de empréstimo com o Internacional, o lateral-direito já ouviu da diretoria do Flamengo que será utilizado por Rogério Ceni, inclusive na Libertadores, quando poderá ser inscrito para uma eventual fase de oitavas de final.

Rodinei, neste momento, está na lista do Inter, e inclusive foi titular na última partida, quando o time de Miguel Ángel Ramírez venceu o Deportivo Táchira. No entanto, o regulamento da Conmebol permite que um atleta possa defender dois clubes (no máximo) na mesma edição da competição, mas em fases distintas – o que tende a ocorrer com o atleta de 29 anos na volta ao Fla.

Além de Ceni e Rodinei já terem falado sobre o iminente retorno, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, também comentou o assunto:

– Se o Inter não exercer a compra desse jogador, nós não iremos emprestar de graça. Inclusive já falei com Rodinei, dizendo mais ou menos isso aí: “Rodinei, se por acaso o Inter não comprar, a gente conta com você daqui um mês” – falou, em entrevista ao canal do jornalista Venê Casagrande, no YouTube.

E o Inter, com quem Rodinei tem vínculo até o fim de maio, não exercerá a opção de compra – estipulada em 4 milhões de euros:

– O Rodinei é ótimo atleta, é um ótimo cidadão, acho que ele tem dado o retorno esperado pela direção, acho que ele tem um futebol muito qualificado. Porém, o Internacional não vai fazer investimentos maiores este ano – falou João Patrício Hermann, VP de futebol do Carioca, à “Rádio Grenal”.

Rodinei está no Inter desde 01/2020 (Foto: Max Peixoto/MS+)