‘Já conversei com o presidente’

O Flamengo está atento ao mercado para qualificar ainda mais o elenco de Rogério Ceni. No entanto, a diretoria precisa resolver imbróglios internos para poder atendes desejos do treinador, que definiu um meia como prioridade.

Na ideia do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, as contratações acontecerão a partir do momento que o clube conseguir um final feliz para a novela com Arrascaeta, além de uma valorização salarial ao meio-campista Gerson.

“Já conversei muito com Bruno (Spindel), com o presidente (Rodolfo Landim). Nossa cabeça é ajustar a parte interna para depois ir ao mercado. Não tem sentido ir para o mercado antes de fazer ajustes. E alguns ajustes que a gente tem a consciência que tem que fazer, como o do Gerson”, afirmou Braz, ao GE, completando sobre a novela que envolve o meia uruguaio Arrascaeta.

“Ele é muito correto, um profissional exemplar, sempre dentro do horário, contribuindo, de vez em quando dá uma com o agente, não estou falando só o agente do Arrascaeta, de uma maneira geral, é normal. Só não é normal no Flamengo, que fazem tempestade onde não tem. Não é porque tem boa relação que não tem problema. Trato com naturalidade. Na hora certeza, quando for possível, vai equacionar. E vai fazer as contratações, uma ou outra, pontual”, finalizou.

Já que o clube não vai contratar até que consiga uma valorização aos dois atletas citados, uma dupla espera por uma chance: Rodinei e Piris da Motta. Ambos estão emprestados, mas não deve ser comprados por Internacional e Genclerbirligi, da Turquia, respectivamente. E Braz bateu o martelo.

“Os dois jogadores têm contratos longos, os dois já estavam com esse contrato quando chegamos, foram emprestados porque era bom para os jogadores e Flamengo. Os empréstimos estão acabando. Eles têm situações pré-estabelecidas. Se depositarem o dinheiro, acabou a conversa, os jogadores saem”, afirmou Braz, completando.

“Se acabarem os contratos e não tiver proposta, os jogadores serão reintegrados imediatamente. Não vou ficar conversando fiado. Muito provavelmente o Rodinei estará aqui em 30 dias”, finalizou.