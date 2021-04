“Já cumprimos muitas das nossas metas”; Duilio abre o jogo e detalha primeiros 100 dias no comando do Corinthians

O Corinthians está sob nova direção há 100 dias, agora sob o comando do presidente Duilio Monteiro Alves. O principal objetivo da direção é a redução de custos no futebol e em todas as áreas do clube, já que a dívida total que o Timão tem a quitar é de aproximadamente R$ 1 bilhão, números que só cresceram na gestão de Andrés Sanchez.

E o atual presidente fez um balanço dos primeiros dias no comando do clube. “Já cumprimos muitas das nossas metas de campanha. Enfrentamos o desafio de trazer dinheiro novo logo nos primeiros dias, conseguimos anunciantes exclusivos do feminino. Trouxemos empresas renomadas, especializadas em gestão, para auxiliar o clube a fazer a melhor administração possível”, disse.

Conseguindo uma redução de gastos mensais de cerca de 12% segundo o site GE.com, Duilio acredita que ainda há muito a ser feito. “Fizemos alguns sacrifícios, cortamos gastos. Mas a verdade é que ainda estamos longe. O mais importante, porém, foi unir o clube pelas mensagens que passamos à torcida e aos sócios. Sinto o Corinthians mais unido para fazer o que tem que ser feito”, comentou.

“Tudo no Corinthians é pra ontem, já estamos acostumados. Mas acho que o grande desafio é tomar decisões corretas, que aperfeiçoem a gestão e a eficiência, melhorem nosso fluxo de caixa e permitam que a gente tenha um 2022 com um pouco mais folga, mais capacidade de investimento e um futebol mais forte, como o torcedor merece“, concluiu Duilio Monteiro Alves.

Dentro de campo, o Timão segue a maratona de jogos e entra em campo novamente já na próxima sexta-feira (16), pelo Campeonato Paulista, contra o São Bento.