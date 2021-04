“Já externou quanto gosta do Flamengo”; Ceni pede e diretoria analisa contratar meio-campista de 28 anos

O volante Patrick, jogador do Internacional, já demonstrou carinho pelo Mengão. Inclusive, interagiu com Bruno Henrique quando o atacante comemorou o título da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Na ocasião, a web Rubro-Negra se empolgou e fez brincadeiras sobre uma possível transferência do jogador que aos 28 anos tem vínculo até 2022 no Inter.









Segundo o canal “Gustavo Henrique Dando Choque”, uma possível contratação de Patrick para o elenco do Mengão pode passar de uma brincadeira da internet. Ao apurar com fontes ligadas ao departamento de futebol da Gávea, o youtuber ouviu: “Me disseram o seguinte ‘Choque’, se o jogador se enquadrar do que a gente está imaginando, do que estamos pensando, por que não?”, ou seja, o volante não está descartado.

O meio-campo é uma posição que está na mira do Mais Querido para receber reforços. O próprio Rogério Ceni se preocupa com o setor. Tirando os titulares, não há no elenco um jogador que possa atuar mais adiantado na meia-cancha. Após o término da última temporada, houve uma certa especulação que o Mengo estaria querendo o meia Patrick, do Internacional.

Patrick curte o Mengão e se houver possibilidades dentro do orçamento do Mengo, pode ser o meio-campista pedido por Ceni – Pedro H. Tesch/AGIF



No entanto, aconteceram conversas. O jogador estava bem no clube de Porto Alegre, mas a situação mudou com a chegada de Ramírez, com Patrick perdendo um pouco de espaço, inclusive jogado recuado. O grande problema é que o Rubro-Negro não pretende realizar grande investimento em nenhuma contratação nessa temporada. A ideia é encontrar uma oportunidade ideal de negócio, contudo, pode ser que o fato de não estar descartado faça com que o Mais Querido procure meios de encaixar o meio-campista em seu orçamento.