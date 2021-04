Pocah deu uma alfinetada “do bem” em Viih Tube após o Jogo da Discórdia no BBB21. A funkeira lembrou que a youtuber homenageou Nego Di, chamando-o de “paizão” e brincou sobre a relação dela com os participantes mais velhos que ela. “A Vitória já foi filha de todo mundo nessa edição”, ironizou.

Durante a dinâmica ao vivo, Viih lembrou que na primeira formação da final, havia colocado Nego Di em terceiro lugar. “Um beijo, paizão!”, disse ela, homenageando o humorista. A atriz, no entanto, costuma chamar de “pai” qualquer brother que seja alguns anos mais velho do que ela — que tem 20 anos e é a participante mais nova.

Na última semana, inclusive, a loira brincou que era filha de Caio Afiune no dia seguinte à Prova do Líder vencida por ele. “Olha só, estou até mancando. Sou a filha mais velha do Cainho”, disse ela, fazendo diversas brincadeiras sobre isso ao longo da semana.

Além de Caio e Nego Di, Vitória já chamou Rodolffo Matthaus e Projota de “pai”. Ela também sempre menciona para Arthur Picoli que, às vezes, ele fala parecido com o próprio pai dela. O fato, inclusive, já virou meme nas redes sociais.

A relação com as mulheres, no entanto, é diferente. A sorocabana não costuma chamar todas as mulheres de “mãe”, apenas Pocah. “Mas ‘mãe’, só eu!”, brincou a funkeira, logo depois de alfinetar Viih. “Isso, só você”, concordou a loira.

Confira:

A @Pocah : “Nossa Vitoria foi filha de todo mundo nessa edição” 🗣🗣🗣🗣#bbb21pic.twitter.com/uYr54wGpK9

— Mohamed Tudo Vê ☻ BBB21🎥 (@mohamedtudove) April 13, 2021

