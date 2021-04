‘Já não é mais o mesmo’

Com a eliminação da Juventus para o Porto nas oitavas de final da Uefa Champions League, o ”amargo” terceiro lugar no Campeonato Italiano, com 12 pontos de distância da líder Inter de Milão e com atuações nada convincentes, Cristiano Ronaldo tem sido alvo de críticas por parte de torcedores e da imprensa italiana.

Walter Zenga, ex-goleiro da Inter e da seleção italiana, soltou o verbo sobre a crise na Juventus. Para Zenga, o craque português não é mais o mesmo e perdeu o protagonismo que tinha na equipe italiana.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

”Ronaldo já não é o mesmo do ano passado. O seu nervosismo está associado ao fato de ter percebido de que já não é capaz de causar o mesmo impacto na equipe. Como grande homem e campeão que é, está zangado com ele próprio”, afirmou Zenga em entrevista à Radio 1.

O ex-goleiro também analisou o desempenho do treinador Andrea Pirlo, de 41 anos, no comando da Velha Senhora.

”Pirlo é um jovem treinador, ainda no início da sua carreira. Está numa equipe que já tinha vencido nove campeonatos consecutivos, e que vê na sombra treinadores como (Massimiliano) Allegri e (Maurizio) Sarri livres no mercado. Não é fácil, mas ele é apoiado pela direção do clube”, disse Zenga.