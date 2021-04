‘Já recebi ligações de equipes brasileiras’

Ricardo, pai do volante Lucas Torreira, atualmente emprestado pelo Arsenal ao Atlético de Madrid, revelou, em entrevista à “Rádio Continental“, que alguns clubes brasileiros têm perguntado pelo jogador de 25 anos. O uruguaio inclusive já deixou claro que pretende deixar os colchoneros na próxima temporada.

Em entrevista à ESPN argentina na semana passada, Torreira deixou claro que “não quer mais a Europa” e, inclusive, se declarou ao Boca Juniors, clube que é torcedor assumido. Depois de perder a mãe, vítima da COVID-19, o jogador revelou que a sua intenção é mudar o rumo da carreira para poder ficar mais próxima à sua família, que vive no Uruguai.

“Não é uma decisão influenciada pela minha mãe. Sempre disse que queria jogar no Boca. Morro de vontade de jogar no Boca e sempre vou dizer isso. Não só pelo meu momento. Se não é agora, em junho, ou depois. Morro pelo Boca”, começou por dizer.

“Na noite que minha mãe faleceu, era umas 4h da manhã, e um dos primeiros a receber a notícia foi meu representante. Eu logo lhe disse isso: “Não quero mais jogar na Europa. Quero ir para o Boca”, completou.

E segundo o pai do jogador, além do Xeneize, Torreira também é alvo de clubes do país vizinho Brasil, apesar de a prioridade ser o clube de Buenos Aires. “Lucas não conhece a Argentina, mas é torcedor do Boca desde pequeno. Obviamente, é a primeira opção para ele, mas já recebi outras ligações de times brasileiros caso o Boca não aconteça”, disse, em entrevista à “Radio Continental“.

“O Lucas está sofrendo muito para ficar sozinho na Europa, estamos vendo como podemos acompanhá-lo neste um mês e meio até o final da temporada. Quando você perde uma pessoa como aconteceu conosco (morte da sua mãe), tão querida, você percebe que a vida passa por você em outro lugar. Se Lucas quer vir para o Boca, que venha “, prosseguiu.

O pai do jogador, porém, deixou claro que antes de decidir o futuro, o filho irá conversar com o Arsenal, que ainda detém os seus direitos econômicos, para ver a melhor forma da sua possível saída acontecer.

“Queremos resolver a saída do Arsenal primeiro e depois sentar com o Boca. Se eles acreditam que é conveniente que Lucas seja jogador deles, eles vão esgotar os recursos para chegar a um acordo. É óbvio que o Boca terá que gastar uma grana, o Arsenal vai querer algo em troca. Mas não é que Lucas vai perder valor vindo para o Boca”, prosseguiu.

“Analisamos a situação e parece loucura, jogar na Europa e podendo ganhar milhões, mas ele quer voltar à América do Sul para jogar futebol. A ambição não nos deixa loucos”, finalizou.

Depois de se destacar no futebol italiano pelo Pescara e Sampdoria, Torreira disputou a Copa do Mundo de 2018 pela seleção uruguaia e, logo em seguida, foi contratado pelos Gunners. Na Inglaterra, atuou por duas temporadas, com 89 jogos disputados e quatro gols marcados, e depois foi cedido por empréstimo ao Atleti, onde é reserva do técnico Diego Simeone.

Ainda na entrevista à ESPN argentina, o jogador revelou que não está satisfeito com a carreira na Europa, uma vez que não está jogando como gostaria, reiterando o seu desejo de voltar à América do Sul.

“Faz dois anos que não vivo um bom momento no lado pessoal, sem continuidade. Me doeu sair do Arsenal, e no Atlético não jogo como quero. Meu ânimo vive do jogo, e é isso”, concluiu.