Já sem Holan, Santos desembarca na Argentina para enfrentar o Boca pela Libertadores

Na noite desta segunda-feira, o Santos desembarcou no Argentina para enfrentar o Boca Juniors, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2021. A delegação santista já não conta mais com o técnico Ariel Holan.

Já estamos na Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/OvJe9WNO1V — Santos Futebol Clube (@SantosFC) April 27, 2021

Isso porque o comandante pediu demissão na manhã desta segunda-feira. O anúncio foi feito pelo presidente Andres Rueda O argentino decidiu deixar o cargo após resultados ruins e uma grande pressão da torcida alvinegra. Rojões foram estourados pelo lado de fora do apartamento do técnico.

Holan até pediu para comandar o Santos no duelo com o Boca Juniors, mas a diretoria optou por não contar com o treinador no confronto com os xeneizes. Com isso, Marcelo Fernandes assumirá interinamente a equipe.

Santos e Boca se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores. Na estreia, o Peixe foi superado pelo Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, em casa. Já os argentinos derrotaram o The Strongest por 1 a 0, na Bolívia.