Jacira, mãe de Gilberto, analisa trajetória do filho no BBB21 até aqui: ‘Ele leva alegria e emoção para as casas’ | fora da casa

Nessa semana não teve muito jeito: Gilberto foi direto para o Paredão pela indicação da Líder Viih Tube. Em uma votação cheia de reviravoltas, com voto no confessionário e aberto, dois empates, contragolpe e uma Prova Bate e Volta, o doutorando em Economia chegou à berlinda com Caio e Rodolffo, dois ex-aliados no jogo.