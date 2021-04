Jacques Leclair é jogado para escanteio por Victor Valentin; saiba como · .

Jacques Leclair (Alexandre Borges) vai sentir o gosto amargo da derrota em Ti Ti Ti. O estilista testemunhará o lançamento da marca de Victor Valentin na festa da revista Moda Brasil e se morderá de inveja com o sucesso do costureiro espanhol. Sem desconfiar de que o novo rival é seu antigo desafeto Ariclenes (Murilo Benício), o protagonista decidirá investigar o concorrente.

O amante de Jaqueline (Claudia Raia) se dará conta de que terá um forte rival no mundo da moda nos próximos capítulos da reprise do Vale a Pena Ver de Novo. A essa altura, o vestido de Victor Valentin terá se tornado um sucesso, e todos acreditarão que o modista é um gênio do vestuário.

“Trate-se de um fato consumado, o Victor Valentin é um sucesso. Ele é assunto dos maiores colunistas de moda”, dirá Mabi (Clara Tiezzi), ao ler as críticas sobre a passagem de Desirée (Mayana Neiva) na noite de gala.

“Mas que droga…”, gritará Jacques Leclair, ao notar que seu plano de brilhar na festa da Moda Brasil deu errado. “Calma, meu filho. Isso não é motivo para te fazer ficar assim”, minimizará Júlia (Nicette Bruno).

“Como não, mamãe? Ele vai roubar tudo que é meu, ele começou roubando meu espaço na festa e depois vai roubar meu prestígio e minha clientela”, dramatizará o estilista canastrão.

Concorrente genial

Já a influencer digital será um pouco mais comedida e mandará a real para o pai. “Das duas, uma. Ou esse cara não existe e é um grande golpe midiático, ou ele é o maior gênio da autopromoção dos últimos tempos. Pai, em todo caso, eu não queria estar na sua pele, não”, confessará a miniblogueira.

Com medo de que o costureiro espanhol seja seu maior rival, o personagem de Alexandre Borges bolará um plano para sair na frente do concorrente: “Mas isso não vai ficar assim, eu não vou abaixar a cabeça e esperar a maré me levar. Eu vou descobrir antes de todo mundo quem é esse Victor Valentin!”.

O folhetim que a Globo reprisa à tarde no Vale a Pena Ver de Novo é uma releitura de duas novelas clássicas de Cassiano Gabus Mendes (1929-1993): Ti Ti Ti (1985) e Plumas e Paetês (1980). Originalmente exibida entre julho de 2010 e março de 2011, a trama foi escrita por Maria Adelaide de Amaral e Vincent Villari.

