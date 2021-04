Jacques Leclair perde cliente e é humilhado pela filha em ‘Ti Ti Ti’

Jacques Leclair (Alexandre Borges) será humilhado pela filha e perderá uma importante cliente em ‘Ti Ti Ti’. Mabi (Clara Tiezzi) fará um novo texto no blog de Beatrice M e o estilista virará motivo de piada. Por causa disso, perderá a chance de ver Luiza Brunet vestida em uma das suas criações.

A essa altura da novela, a irmã de Valquíria (Juliana Paiva) já terá feito uma crítica ao trabalho de Victor Valentim (Murilo Benício). No caso de Jacques, a jovem escreverá que ele usou o trabalho de outra pessoa para conquistar a fama. “Eu sabia que o Jacques Leclair tava se aproveitando do talento de alguém”, analisará Help (Betty Gofman).