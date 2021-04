Jair Ventura se pronuncia nas redes sociais após demissão do Sport

Após o anúncio oficial do Sport sobre a demissão do técnico Jair Ventura, nesta segunda-feira, o treinador se pronunciou nas suas redes sociais.

“Quero começar agradecendo pelos pouco mais de sete meses de um convívio muito legal e muito saudável. Quando fui convidado para dirigir o Sport algumas pessoas me falaram que era um desafio muito difícil, a situação era delicada e eu só posso dizer que esse foi um grande período em Recife, valeu todo o trabalho”, disse.

Apesar de ter sido demitido, o técnico desejou boa sequência de ano ao Leão da Ilha.

“Desejo que o Sport faça uma temporada muito positiva e que o Leão da Ilha possa viver grandes momentos ao longo do ano. Obrigado pela dedicação de todos, permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro era muito importante para as pretensões do Sport e a missão foi cumprida”, acrescentou o treinador.

Na última temporada, Jair Ventura cumpriu o objetivo de sua contratação, que era escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Porém, após eliminação na Copa do Brasil, e baixo desempenho na Copa do Nordeste, o Sport optou pela demissão do técnico.

Por fim, o treinador agradeceu o apoio dos torcedores. “Vivi e vi muitos gestos de extremo carinho comigo e minha equipe: tatuagem com meu rosto, as manifestações pelas redes sociais e muitos, mas muitos gestos de enorme cumplicidade com nosso trabalho. Valeu torcedor do Sport por cada momento, vou levar todas essas lembranças para sempre” finaliza.

