‘Jamais perdoarei a dor dos meus avós’

Sergio Ramos revelou que ficou muito magoado com os torcedores do Sevilla após transferir-se para o Real Madrid, em setembro de 2005. O zagueiro, nascido na região da Andaluzia, disse que a fama de “mercenário e traidor” foi causada pela falta de comunicação durante a negociação.

“O maior erro foi não dar explicações. Eu deixo outros contarem a história para mim. A minha contratação pelo Real Madrid foi uma transferência acordada entre clubes. Florentino Pérez e José María del Nido foram os presidentes envolvidos. Nunca eu saí apenas pelo pagamento de uma cláusula”, disse o zagueiro ao documentário “A Lenda de Sergio Ramos”.

A raiva dos torcedores locais ficou tão grande que os familiares do zagueiro, formado na base do Sevilla, não visitam a cidade há 15 anos.

“Isso fez com que os torcedores [do Sevilla] não me tratassem com o mesmo carinho que sempre tive e sempre terei por eles. Mentiram para o ‘sevillismo’ e isso muito doloroso para mim. Jamais perdoarei a dor pela qual meus avós ou meus pais passaram, que hoje não podem pisar em Sevilha”, disse.

Em 2017, quando marcou um gol de pênalti pelo Real Madrid contra o Sevilla, o zagueiro demonstrou bastante raiva na comemoração. Ele apontou para um setor da arquibancada do estádio Ramón Sánchez Pizjuán, colocou as mãos na orelha, virou de costas e mostrou seu nome na camisa. Para o restante das arquibancadas, ele pediu perdão.

“É por isso que agi com aquela raiva quando marquei um gol… Por tudo que minha família tem sofrido, principalmente. E eu tomaria a mesma decisão [de sair] mil vezes, mas nunca deixaria que me contassem como foi feito”, afirmou.

“Sou um jogador do Sevilla. Serei até a morte. Mas também posso dizer com a boca cheia que sou o capitão do Real Madrid e da seleção espanhola.”