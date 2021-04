JBS Friboi anuncia empregos para Operador de Produção

A JBS Friboi anuncia empregos disponíveis no município de Santana de Parnaíba, São Paulo. São várias oportunidades disponíveis na função de Operador de Produção. Confira, a seguir, mais informações e principais orientações para efetuar candidatura no processo seletivo da empresa de grande porte!

JBS Friboi anuncia empregos em São Paulo

JBS Friboi anuncia empregos concentrados no município de Santa de Parnaíba, em São Paulo. As oportunidades divulgadas para o cargo de Operador de Produção contam com carteira assinada e muito mais. As vagas geram uma remuneração compatível com o mercado e alguns benefícios que serão fornecidos aos aprovados no processo de recrutamento. Veja as possibilidades, abaixo:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Vale alimentação;

Restaurante interno;

Café da manhã;

Vale transporte;

Seguro de vida;

Participação nos lucros.

Quando adquirirem a vaga, as principais atividades dos aprovados serão montar embalagens, colar etiquetas, paletizar as mercadorias, apoiar colegas do setor, posicionar os produtos nas máquinas de plastificar, manter a organização no setor, entre outras tarefas.

Inscrição

Os concorrentes que desejam realizar a candidatura e ter a chance de garantir uma vaga de Operador de Produção na JBS, precisam entrar no site de inscrição, disponível aqui, e enviar seus currículos para a etapa de triagem da corporação responsável.

A JBS é uma multinacional que teve origem no território nacional e, neste momento, está operando em 15 países do mundo e possui mais de 245 mil funcionários.

Com sede em São Paulo, a empresa conta com diversas marcas em seu portfólio, incluindo Friboi, Seara, Doriana, Bordon, Swift, Primor, Big Frango, Lebon, Cremosy, Ricca, Marba e Cukin. Seus serviços estão presentes no Brasil, Canadá, Estados Unidos, Austrália, África, Ásia e Europa.

Para mais informações sobre a JBS, acesse o site oficial.

