Jéssica Mueller, do BBB18, é participante do ‘No Limite’ | No Limite

No BBB19, a catarinense viralizou enquanto motivava a amiga Patrícia ao usar a frase: “Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai”. O bordão foi usado pela personagem de Tatá Werneck na novela Deus Salve o Rei, e a personal trainer visitou os bastidores da novela. No reality, ela foi Líder apenas uma vez e esteve duas vezes no Paredão. Relembre momentos dela no BBB: