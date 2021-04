Jesus ‘esquece’ atuações ruins e surpreende ao revelar motivo que fez Benfica fazer temporada ruim

Eliminado ainda nos playoffs iniciais da Uefa Champions League e hoje na terceira colocação da Liga Nos, o Benfica não faz uma grande temporada.

Com investimentos superiores a meio bilhão de reais em novos reforços, o time de Jorge Jesus ficou bem aquém das expectativas, e o treinador tem uma explicação para a falta de resultado melhores: a COVID-19.

Perguntado se a COVID-19 era a grande responsável pela queda de rendimento e ausência de resultados do Benfica, o treinador não titubeou. “Tenho a certeza. Estávamos brigando pelo título, mas falamos de ‘se não tivesse acontecido’ e no futebol não há muitos ‘se’”.

“É verdade que isto não é como começa, é como acaba, mas o Sporting tem uma vantagem pontual e o outro resultado que tivemos em casa [1-2, com o Gil Vicente] tirou-nos um pouco a esperança de chegar o mais perto possível do primeiro lugar. Agora, não tenho dúvidas nenhumas sobre o motivo pelo qual o Benfica perdeu estes pontos todos”, disse Jorge Jesus.

O Benfica sofreu com um grave surto da doença em seu elenco em meados de janeiro deste ano. Até mesmo a comissão técnica foi vítima da doença.

No entanto, no período no qual foi atingido pela COVID-19, em janeiro deste ano, o Benfica teve apenas uma vitória em seis partidas, com outras duas derrotas e três empates.