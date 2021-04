João Amoêdo elogia Bolsa Família: “programa baseado na liberdade”

O ex-candidato à presidência, João Amoêdo, voltou a fazer elogios ao programa Bolsa Família em suas redes sociais nesta quarta-feira (21). De acordo com Amoêdo, esse é um programa que se baseia na liberdade das pessoas. Em resumo, ele disse que o programa tem um caráter liberal.

Para dizer isso, ele relembrou uma coluna dele para o jornal Folha de São Paulo ainda de 2017. Ele disse portanto que segue com a mesma opinião. Na coluna em questão, que se chama Bolsa Família: um exemplo de livre mercado, Amoêdo critica a “falta de uma clara porta de saída para o programa”.

Ele diz ainda que os governantes não deveriam comemorar quando o programa passa a atender mais gente. De acordo com ele, os governantes deveriam comemorar apenas quando a quantidade de necessitados diminuir. Isso porque, ainda na visão de Amoêdo, isso significaria o sucesso.

Recentemente, o próprio Ministério da Cidadania, que é a pasta que responde pelo Bolsa Família, comemorou o aumento de famílias que recebem o Bolsa Família. Em março, esse número bateu o recorde histórico desde o início do programa. Foram mais de 14,5 milhões de famílias beneficiárias.

Para Amoêdo, o programa tem um caráter liberal. Ele explicou isso argumentando que o Governo dá a liberdade para as pessoas que recebem o dinheiro. E logo depois essas pessoas decidem como usar esse montante que recebem mensalmente. Depois esse valor volta de alguma forma para o mercado.

Bolsa Família liberal?

No geral, Amoêdo disse que o programa seria de fato um sucesso. “Muito provavelmente é o programa de Estado que traz um dos melhores retornos em relação ao volume investido versus o benefício para a população”, diz ele na coluna que ele repostou nesta quarta-feira (21).

“Isso acontece pois ele (o Bolsa família), na essência, é uma solução que adota a crença na liberdade, na responsabilidade do indivíduo e no livre mercado, e não na gestão estatal”, completa ele na sua coluna na Folha de São Paulo.

Ao repostar esse texto, Amoêdo deixa claro que é contrário ao uso de dinheiro público para o pagamento de despesas de parlamentares. De acordo com ele, esse ato representaria “a lógica perversa do estado brasileiro”. Mas ele não deu mais detalhes sobre essa opinião dele sobre o assunto.

Bolsonaro

Essa certamente não é a opinião do Presidente Jair Bolsonaro. O chefe do executivo nunca negou seu desconforto com o programa Bolsa Família quando ainda era candidato. Entretanto, o projeto só cresceu desde que ele chegou ao poder ainda no último ano de 2019.

Como dito, o Bolsa Família bateu recorde de beneficiários no último mês de março. E o plano do próprio Governo Federal é fazer o programa ficar ainda maior a partir do próximo mês de agosto. A ideia do Planalto e do Ministério da Cidadania é que o novo Bolsa Família esteja pronto assim que o Auxílio Emergencial acabe.

Pelas informações de bastidores, eles querem aumentar os valores do Bolsa Família. Na lógica atual, a média de pagamento do programa não costuma ultrapassar a marca dos R$ 200. Além disso, o Governo quer aumentar a quantidade de pessoas que recebem o benefício todos os meses.