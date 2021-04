João analisa reação a comentário de Rodolffo no ‘BBB21’: ‘Fiquei contente por ter espaço’ | Mais Você

“Entendi tudo o que eu vivi de forma muito natural. Só consigo agradecer. Estou feliz por essa experiência que mudou a minha vida. Como professor, eu gosto de ouvir os meus alunos e repeti a postura dentro da casa, postura de saber lidar com conflitos. Consigo enxergar que existiram momentos em que eu poderia ter me posicionado de outra forma, mas estou bem tranquilo, sem grandes arrependimentos de algo que poderia ter contribuído para a minha eliminação”, observou João.

Tranquilo dentro e fora da casa, João ressaltou que posicionamento não precisa vir acompanhado de agressividade. E que alguns conflitos podem ser resolvidos de formas bem mais simples: “Quando precisei ser firme, agi com firmeza. Uma briga por causa de louça ou de um bolo não me afetam. Existem coisas bem mais complexas.”

E a complexidade esteve justamente no comentário racista dito por Rodolffo, comparando o cabelo de João ao do Monstro da pré-história. Ele jamais pensou que viveria algo do tipo no reality. Assim que ouviu o comentário, se calou e expôs isoladamente a Camilla, em busca de acolhimento. E dias depois abriu para toda a casa, durante o Jogo da Discórdia.