“João Gomes é muito melhor”; meio-campista do Vasco foi recusado pelo Flamengo e Nação ironiza na web

A derrota para o Vasco após cinco anos já foi esquecida no Ninho do Urubu e os jogadores focam nas próximas partidas. Nesta noite (17), o Rubro-Negro enfrenta a Portuguesa e Rogério Ceni irá escalar um time repleto de garotos. A prioridade total é o jogo contra o Vélez, na próxima terça-feira (20), pela estreia na Copa Libertadores da América.









Nas redes sociais, o tropeço para o rival ainda repercute e a Nação ganhou um novo ‘combustível’ para ironizar o meio-campista Matias Galarza, que quis tirar sarro com Gabigol após o jogo no Maracanã. No seu Instagram pessoal, o jovem tirou onda com o camisa 9: “Tá muito fraco, irmão”.

O comentarista Guilherme Pinheiro informou que o paraguaio foi oferecido ao Flamengo, mas o Mengão negou: “Em contato com o perfil Flabase no Instagram, o empresário do atleta, o Maxi Biancucchi revelou que o jogador foi oferecido ao Fla: ‘Oferecemos, mas não quiseram’, noticiou.

Após a partida, o volante paraguaio Matias Galarza paraguaio fez um post ironizando o camisa 9. Em contato com o perfil Flabase no Instagram, o empresário do atleta, o Maxi Biancucchi revelou que o jogador foi oferecido ao Fla: "Oferecemos, mas não quiseram". pic.twitter.com/a2y4kLIQCi — Flazoeiro (@CanalFlazoeiro) April 16, 2021

Assim, a Nação diz entender porque o atleta quis chamar atenção no clássico e outros até ironizaram falando que João Gomes é muito melhor que ele. O garoto do Ninho do Urubu vem tendo muitas chances com Rogério Ceni e vem demonstrando muita qualidade em campo. A personalidade da joia também chama muita atenção.

Pressionado pela torcida, Rogério sabe que será preciso construir duas boas vitórias nesses dois jogos para o clima não ficar desfavorável e seu trabalho ser novamente questionado, como aconteceu no final da temporada passada.