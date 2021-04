João Guilherme diz que Gabigol superou dois ídolos do Flamengo, e o coloca na mesma prateleira de Zico

O maior artilheiro do Flamengo no século 21, e autor de dois gols na última vitória rubro-negra no Carioca, Gabigol, vive seu melhor momento na carreira. Com 73 tentos em 105 partidas, o camisa 9 da Gávea recebeu elogios do apresentador e narrador João Guilherme. Em sua comparação no “Linha de Passe”, da ESPN, o jornalista afirmou que Gabriel está em um patamar acima de Adriano Imperador e Petkovic

Com 45 gols marcados com a camisa do Flamengo, e herói do título brasileiro de 2009, Adriano sustenta uma grande identificação com o clube da Gávea. Já Petkovic, também hexacampeão e autor do icônico gol de falta na final do Carioca de 2000,é um dos principais estrangeiros na história rubro-negra. Todavia, para o narrador, a idolatria de Gabigol, campeão da América e Brasileiro, supera a dos ídolos.

– Ele é maior. Gabigol já está na primeira prateleira da história do Flamengo. – afirmou o narrador

Ainda sobre a relevância histórica do atacante, o apresentador equiparou os feitos de Gabriel Barbosa e de Zico, maior artilheiro e segundo jogador que mais vestiu a camisa do Flamengo.

– O Flamengo chegou a duas decisões de Libertadores da América. Ganhou as duas. Nos dois jogos finais, apenas dois jogadores na história do Flamengo fizeram dois gols nessas partidas: Zico e Gabigol – concluiu João Guilherme

Gabigol é fundamental também para as finanças do clube. Desde sua chegada, o Flamengo já faturou em premiações cerca de R$ 182,3 milhões, aproximadamente R$ 30 milhões a mais em comparação com o custo do atleta em seus dois anos no Ninho do Urubu.