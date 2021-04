João Luiz analisa o Queridômetro do BBB21 e comenta com Camilla de Lucas: ‘Os mais queridos da casa agora são você, Caio e Viih Tube’ | casa BBB

O professor de Geografia presta atenção no Queridômetro e diz para a amiga: “Os mais queridos da casa agora são você, Caio e Viih Tube…“.

Camilla brinca com a situação e diz que tudo pode mudar com o próximo Paredão: “E domingo? Minha indicação de hoje é… “, encena.

Em seguida, ela fala sério e fala que se dar bem com os outros participantes é uma boa surpresa: “Nunca imaginei que eu fosse ser uma pessoa que iria conseguir me dar bem com uma galera aqui. Porque eu sempre tive uma barreira na minha vida em relação a isso“, revela.